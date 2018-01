Übergriffe auf Sanitäter für Rotes Kreuz Einzelfälle

Übergriffe auf Sanitäter sind in Österreich eher selten. (Symbolbild) - © APA/GEORG HOCHMUTH

Übergriffe auf Rettungskräfte und medizinisches Personal haben in jüngster Vergangenheit in Deutschland breitere Diskussionen ausgelöst. Zu Silvester wurden auch in Niederösterreich Sanitäter mit Böllern attackiert, am vergangenen Wochenende Rettungskräfte in Salzburg im Dienst festgehalten. Das Rote Kreuz ortet bisher aber kaum hohe Gewaltbereitschaft gegen seine Sanitäter.