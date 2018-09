Überholmanöver missglückt: Eine Verletzte in Mittersill

Der Lenker des Wohnmobils, ein 54-jähriger Deutscher, und die beiden Pkw-Lenker, ein 35-Jähriger und eine 54-Jährige (beide aus Tirol), waren auf der Felbertauernstraße von Osttirol in Richtung Salzburg unterwegs.

Mittersill: zwei Pkw wollen Wohnmobil überholen

Als sich die Möglichkeit bot, das Wohnmobil zu überholen, scherten beide Pkw-Lenker nahezu gleichzeitig aus, berichtete die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung. Es kam zur Kollision zwischen den drei Fahrzeugen. Dabei erlitt eine Mitfahrerin der 54-Jährigen leichte Verletzungen, teilte das Rote Kreuz mit. Sie musste in das Krankenhaus Mittersill gebracht werden. An allen drei Fahrzeugen enstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.