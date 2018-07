Überschlagen: Landwirt in Oberhofen aus Traktor geschleudert

Der Landwirt wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Landwirt zog sich in Oberhofen am Irrsee (Bez. Vöcklabruck) schwere Verletzungen zu. Der 57-Jährige wurde am Montag aus seinem Traktor geschleudert, als der sich bei einem Absturz mehrmals überschlug. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Salzburg.