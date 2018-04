UEFA lädt Paris Saint-Germain wegen Financial Fairplay vor

Neymar kostete Paris 222 Mio. Euro - © APA (AFP)

Wegen möglicher Verstöße gegen das Financial Fairplay hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) ein Treffen mit der Club-Leitung des sechsmaligen französischen Meisters Paris Saint-Germain angesetzt. Das Gespräch des Vereins mit der Finanzkontrollkammer für Clubs werde am 20. April am UEFA-Sitz in Nyon stattfinden, bestätigte der Kontinentalverband am Freitag.