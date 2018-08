UEFA plant Video-Referee in Champions League ab 2019/20

Video-Referees waren bereits bei der Fußball-WM in Russland im Einsatz - © AFP

Die UEFA plant einen Einsatz von Video-Assistenten in der Champions League in der Saison 2019/2020. Das bestätigte Verbandschef Aleksander Ceferin bei einem Mediengespräch am Freitag in Monaco. “Der Plan ist, die Technik ab dem Supercup 2019 einzuführen und dann auch in der Champions League. Wenn wir bereit sind, werden wir sie nutzen”, sagte der Slowene.