Ukrainischer Finanzminister Daniljuk entlassen

Daniljuk wollte eine Vertraute ernennen und lehnte einen Kandidaten aus dem Umfeld von Präsident Petro Poroschenko ab. Darüber berichtete er in einem Brief an die Botschafter der G-7-Staaten in Kiew. Der Regierungschef fasste dies als mangelnde Unterordnung auf und leitete die Entlassung ein. Der 42-jährige Finanzfachmann Daniljuk stand dem Ministerium seit April 2016 vor.

(APA/dpa)