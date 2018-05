Ukrainisches Einreiseverbot für mehrere FPÖ-Politiker

Mandatar Hans-Jörg Jenewein darf derzeit nicht in die Ukraine - © APA (Archiv)

Neben dem Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ), der im April 2018 am offiziösen “Internationalen Jalta-Wirtschaftsforum” auf der von Russland annektierten Krim teilnahm, haben zumindest drei weitere FPÖ-Politiker derzeit Einreiseverbot in der Ukraine. Dies erklärte am Mittwoch eine Sprecherin des ukrainischen Geheimdiensts SBU gegenüber der APA.