Ulmer fällt für ÖFB-Testspielschlager verletzt aus

Der fünffache Teamspieler Ulmer hatte sich die Verletzung im Semifinal-Rückspiel der Europa League gegen Olympique Marseille am 3. Mai zugezogen. Damit bleibt Debütant Marvin Potzmann fix im 26-Mann-Aufgebot von ÖFB-Teamchef Franco Foda. Das Nationalteam trifft am Freitag zur Vorbereitung in Tirol zusammen.

(APA)