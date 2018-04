Neue Gesichter in der Kärntner Landesregierung

Neuer ÖVP-Obmann Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) - © APA

Die Kärntner SPÖ hat am Montag Daniel Fellner (41) und Sara Schaar (33) als Mitglieder der künftigen Landesregierung präsentiert. SPÖ-Chef Landeshauptmann Peter Kaiser sprach am Montag von einem “Signal der Verjüngung”, diesen Prozess habe er schon im vergangenen Jahr angestoßen. Für die ÖVP werden Parteichef Martin Gruber und Ulrich Zafoschnig als Landesräte in die Landesregierung einziehen.