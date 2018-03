Ulrike Königsberger-Ludwig wird neue SPÖ-Landesrätin in NÖ

Vom Nationalrat in den Landtag - © APA

Ulrike Königsberger-Ludwig wird nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner neben dem designierten Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl für die Sozialdemokraten in die Landesregierung einziehen. Das wurde nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes am Montag in St. Pölten bekanntgegeben.