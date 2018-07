Seehofer schadet laut Umfrage Ansehen der Politik

Seehofer wird von vielen negativ betrachtet - © APA (AFP)

Der erbittert geführte Asylstreit in den deutsche Unionsparteien CSU/CDU hat einer Umfrage zufolge dem Ruf der Politik einen Bärendienst erwiesen. Vor allem Innenminister Horst Seehofer kommt in der Emnid-Befragung für die Boulevardzeitung “Bild am Sonntag” schlecht weg. 69 Prozent der Deutschen sagen, der CSU-Chef habe dem Ansehen der Politik geschadet, 19 Prozent sehen dies nicht so.