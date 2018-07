Umsetzung der Mazedonien-Namensvereinbarung bis 15. Jänner

Mazedonien soll künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen - © APA (AFP)

Mazedoniens Regierung plant, die am 17. Juni unterzeichnete Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreites mit Griechenland bis 15. Jänner 2019 vollkommen umzusetzen. Ministerpräsident Zoran Zaev kündigte dies am Donnerstagabend in einem Gespräch mit dem griechischen TV-Sender ERT an.