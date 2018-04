Umstritten, aber eindrucksvoll: “Mein Kampf” in Konstanz

Peter Posniak spielt in dem Stück Hitler - © APA (dpa)

Am Ende fehlte genau das, was Tage zuvor für soviel Aufregung gesorgt hatte: Hakenkreuze bei der Inszenierung von George Taboris “Mein Kampf” im Theater Konstanz. Doch bei der Premiere des Stückes am Freitagabend entschied sich Regisseur Serdar Somuncu dann doch anders: Keine Symbole waren in dem vollbesetzten Saal zu sehen.