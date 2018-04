Umtauschfrist für zwei Schilling-Banknoten endet

Grundsätzlich haben Schilling-Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung ihre Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel verloren hatten, eine Umtauschfrist von 20 Jahren. Bei der 500-Schilling-Banknote Otto Wagner und der 1.000-Schilling-Banknote Erwin Schrödinger läuft diese sogenannte Präklusivfrist am 20. April 2018 ab. Beide Banknoten verlieren dann ihre Gültigkeit. Danach sind nur mehr jene Schilling-Banknoten zeitlich unbegrenzt umtauschbar, die der letzten Schilling-Serie angehören.

Euro-Info-Tour am 18. April in Salzburg

Die Euro-Info-Tour steht im April ganz im Zeichen der beiden Schilling-Denominationen. Der Euro-Bus ist außertourlich in allen Bundesländern unterwegs und wechselt Schilling-Banknoten kostenlos in Euro. Zusätzlich zum Schilling-Umtausch werden aber auch Informationen rund um den Euro (Euro-Info-Straße) sowie Bargeld-Infos für Handelsangestellte angeboten. Die Sicherheitsmerkmale der neuen Euro-Banknoten werden vom OeNB-Team ebenfalls anhand der Prüfschritte Fühlen – Sehen – Kippen präsentiert.

Im Sommer 2018 fährt der Euro-Bus ebenfalls durch alle Bundesländer an. Bei der OeNB können weiterhin alle Schilling-Banknoten und -Münzen der letzten Serie ohne zeitliches Limit getauscht werden. Schilling-Bargeld der letzten Serie kann an den Kassen der OeNB, bei der Euro-Info-Tour sowie mittels Wertbrief an die OeNB umgetauscht werden.