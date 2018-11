Umweltförderung: In 25 Jahren 8,2 Milliarden Euro ausbezahlt

Umweltschutz und Wirtschaftswachstum sind laut Köstinger vereinbar - © APA

In den vergangenen 25 Jahren hat Österreich 8,2 Milliarden Euro an Umweltförderungen an Gemeinden, Betriebe und auch Privatpersonen ausbezahlt. Diese haben dann “Investitionen von 33 Milliarden Euro ausgelöst”, sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. “Umweltschutz und Wirtschaftswachstum sind kein Widerspruch”, so die Ressortleiterin.