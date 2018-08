Umworbener Samassekou verlängerte in Salzburg bis 2021

Samassekou war 2015 von Real Bamako aus Mali nach Salzburg gewechselt und hat sich in den vergangenen Jahren zum Schlüsselspieler gemausert. Zuletzt sollen unter anderem Olympique Lyon und AS Roma Interesse am Defensivmann bekundet haben. Salzburg lehnte laut italienischen Medienberichten aber sogar eine zweistellige Millionen-Ablöse, die die Römer angeboten haben sollen, ab.

Für Mali hat Samassekou bisher fünf Länderspiele absolviert, in seiner Heimat wurde er 2017 zum Fußballer des Jahres gewählt. Für Salzburg kam er bisher auf 96 Pflichtspiele. Unter anderem war der defensive Mittelfeldspieler im vergangenen Frühjahr auch beim Erfolgslauf ins Europa-League-Halbfinale maßgeblich beteiligt.

“Diadie hat sich zu einem absoluten Schlüsselspieler bei uns entwickelt und beeindruckt vor allem durch seine Konstanz und seine Verlässlichkeit”, erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. “Nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison war es eine logische Folge, dass es bei uns etliche Anfragen für ihn gab. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er jetzt seinen Vertrag bei uns verlängert hat.”

Samassekou selbst betonte, dass der Wechsel nach Salzburg vor drei Jahren für ihn die beste Entscheidung gewesen sei. “Hier passt einfach alles – sowohl strukturell als auch menschlich. Und da wir auch sportlich sehr gut unterwegs sind, ist es mir leichtgefallen, meinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg zu verlängern”, wurde der umworbene Akteur zwei Tage vor dem entscheidenden Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) gegen Roter Stern Belgrad in einer Clubaussendung zitiert.

(APA)