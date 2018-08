UN-Sicherheitsrat erleichtert Hilfslieferungen für Nordkorea

Schnellere Hilfslieferungen nach Nordkorea sollen möglich werden - © APA (Archiv/AFP)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat neue Richtlinien für schnellere Hilfslieferungen nach Nordkorea beschlossen. Der Sanktionsausschuss stimmte am Montag (Ortszeit) in New York nach wochenlangen Verhandlungen für einen Vorschlag der USA, der neue Vorgaben für Hilfsorganisationen und UNO-Agenturen vorsieht, um rasch Ausnahmen von den UNO-Sanktionen gegen Nordkorea beantragen zu können.