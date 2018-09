Die neue Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, in Genf. - © Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Die neue Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen (UNO), Michelle Bachelet, will in Österreich und Italien den Schutz von Einwanderern durch UNO-Teams überprüfen lassen. Dies sagte die ehemalige Präsidentin Chiles am Montag in ihrer Antrittsrede vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.