Aus dem Innenministerium in Kairo hieß es, eine Gruppe Terroristen habe den Bus auf ihrem Weg zu einem Kloster in Al-Minya angehalten und das Feuer auf die Pilger eröffnet.

Bereits vor eineinhalb Jahren hatten Attentäter einen Bus mit koptischen Pilgern nördlich von Al-Minya angegriffen. Damals starben 29 Menschen, 22 wurden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Das ägyptische Militär griff daraufhin Ziele in Libyen an.

(APA/dpa/ag)