Aignerstraße: Eingangsbereich des Finanzamtes verwüstet, zwei Pkw bei der BIG in Brand

“Momentan wissen wir nur, dass es hier eine Sachbeschädigung gab. Was hier genau passiert ist und wie die Hintergründe sind, ist noch unklar”, so Polizei-Pressesprecher Hans Wolfgruber im Gespräch mit SALZBURG24. Beim Finanzamt wurden Glastüren und Fenster eingeschlagen. Teile der Fassade und der Böden, im Außen- und Innenbereich, wurden mittels Farben verunreinigt, heißt es. Die Täter entkamen unerkannt. Wie ein User gegenüber SALZBURG24 mitteilte, soll der Wachdienst gegen 2 Uhr Früh die Beschädigungen bemerkt haben.

Verunstaltung der Hauswand./SALZBURG24/User ©

Finanzamt: Täter entkommen unerkannt

“In den frühen Morgenstunden gerieten in Salzburg-Aigen aus bisher unbekannter Ursache zwei Pkw in Brand”, heißt es in einer Polizeiaussendung am Nachmittag. Auf Nachfrage von S24 hieß es, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen in der Aigner Straße nicht eindeutig geklärt sei. “Wir können das im Moment weder bestätigen, noch dementieren”, sagt Wolfgruber am Nachmittag. Ebenso sei noch nicht geklärt, ob es sich bei den Bränden um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handle. Ermittelt werde in alle Richtungen, vom Täter bzw. von den Tätern gebe es keine Spur. Gefährdet oder verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens stehe bis dato noch nicht fest.