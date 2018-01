Unbelehrbar: 26 Anzeigen gegen 57-jährigen Alkolenker

Der 57-Jährige wurde bereits 26 Mal wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Einen äußerst unbelehrbaren Alkolenker hat die Polizei Braunau am Mittwoch in Oberrothenbuch (Bez. Braunau) in Oberösterreich aus dem Verkehr gezogen. Der Mann saß abermals betrunken am Steuer. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate sei er bereits unfassbare 26 Mal angezeigt worden, so die Polizei in einer Pressemeldung am Donnerstag.