“Unberührbare” legten indische Stadt Mumbai still

Proteste in Mumbai - © APA (AFP)

Gruppen aus der untersten Schicht des indischen Kastenwesens (Dalits) haben am zweiten Tag in Folge die indische Metropole Mumbai und Teile des westlichen Bundesstaats Maharashtra weitgehend lahmgelegt. Es soll bei den Verkehrsblockaden und Demonstrationen auch vereinzelt zu Gewalttaten gekommen sein, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten.