Und täglich singt der Klassenchor: Über 4.000 Volksschüler machen mit

Man muss mehr aufeinander hören, um gemeinsam gut zu klingen. Das ist auch im Leben so. In Salzburg wird das im “singenden Klassenzimmer” Wirklichkeit. “Kinder können so ein lebenslanges Interesse an Musik entwickeln. Daher ist es besonders wichtig, dass Singen zu ihrem Schulalltag dazugehört”, ist für Kultur-Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) klar.

Mindestens zehn Minuten mit den Kindern in den Volksschulen singen – und das täglich. Plus ein öffentlicher, natürlich musikalischer, Auftritt pro Jahr. Das sind die Bedingungen, um das Prädikat “singendes Klassenzimmer” zu erhalten. Beteiligen sich alle Klassen, wird das Prädikat “Singende Schule” verliehen. Am Abschluss eines Jahres steht ein großes, landesweites Fest. Jungbrunnen Singen Schellhorn kann sich vorstellen, die Aktion auszuweiten: “Gemeinsam zu singen hat generationenübergreifend viele positive Wirkungen auf Menschen, sicher auch im Sozialbereich. Ich würde mich freuen, wenn diese Idee zum Beispiel auch in Seniorenwohnhäusern oder für Menschen mit Behinderungen aufgegriffen wird”, so Schellhorn. “Einstimmig” für die Aktion zusammen arbeiten Die Idee stammt vom Fachbeirat Volkskulturen im Salzburger Landeskulturbeirat und wird an Salzburgs Schulen mit dem Landesschulrat, dem Musikum Salzburg, dem Chorverband Salzburg, den Salzburger Europäischen Mozartwegen, der Pädagogischen Hochschule, dem Land Salzburg und “Salzburg 20.16” umgesetzt. Über 4.000 Schüler aus 86 Salzburger Schulen nehmen teil. Singendes Klassenzimmer Leserreporter Feedback