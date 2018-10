Unfall am Mondsee: 13-jähriger Jakob sucht seine Retterin

Das Unglück ereignete sich am Mondsee. - © Bilderbox/Symbolbild

Der 13-jährige Jakob hatte sich Anfang September bei einem Sprung in den Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich am Kopf verletzt und so das Bewusstsein verloren. Eine geistesgegenwärtige Ersthelferin begann sofort mit der Reanimation des Buben. Jakob geht es mittlerweile wieder gut – nun will er sich bei seiner Retterin bedanken. SALZBURG24 will dabei helfen.