Unfall auf A10 bei Puch: Vier Verletzte und Stau

Bei Puch hat es einen Unfall mit Verletzten gegeben. (Symbolbild)

Am frühen Nachmittag hat sich auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Salzburg ein Unfall ereignet. Laut ersten Informationen passierte der Zusammenstoß zwischen Hallein und Puch bei Hallein (Tennengau). Vier Personen sind leicht verletzt worden. Auf der Autobahn staute es in der Folge.