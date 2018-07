Schwerverletzter bei Unfall auf B1 in Henndorf

Die Unfallstelle entlang der B1 im Henndorfer Ortsteil Hankham. - © Ff Henndorf

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr sind in Henndorf am Wallersee (Flachgau) zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall forderte drei Verletzte, einer davon schwer. Die Kollision ereignete sich auf der Wiener Bundesstraße (B1).