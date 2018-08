Untertauern: 56-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf B99

Der Hubschrauber wurde angefordert. - © Neumayr/Archivbild

Auf der Katschberg Straße (B99) in Untertauern (Lungau) sind am Mittwoch ein Motorrad und ein Pkw zusammengestoßen. Der 56-jährige Biker erlitt derart schwere Verletzungen, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb.