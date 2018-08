Zwei Todesopfer bei Unfall auf Inntalautobahn bei Kufstein

Bei den Verunglückten handelt es sich um Einheimische aus dem Raum Kufstein. Nach Zeugenaussagen war das Familienauto auf Höhe von Langkampfen kurz nach 12 Uhr ohne ersichtlichen Grund rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war in einem Graben gelandet.

Ehepaar stirbt an Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden vorne sitzenden Insassen so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Es soll sich nach ersten Informationen um ein Ehepaar handeln. Sie sowie die zwei Jugendlichen und das Kind im Fonds des Wagen wurden in dem Wrack eingeklemmt.

Die Inntalautobahn musste im Unfallbereich gesperrt werden, der Verkehr wurde erst gegen 16 Uhr wieder freigegeben.

(APA)