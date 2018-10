Unfall bei Start von Sojus-Rakete mit zwei Raumfahrern an Bord

Der Russe und der US-Amerikaner an Bord hätten zur Internationalen Raumstation ISS fliegen sollen. - © AFP/Kirill Kudryavtsev

Beim Start einer russischen Sojus-Trägerrakete mit zwei Raumfahrern an Bord hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Die Sojus-Kapsel ist nach dem Unfall beim Start notgelandet. Es gebe Kontakt zur Besatzung, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag. Es gehe ihr gut, berichtete Tass unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Insider.