Unfall mit Bundesheer-Boot: Untersuchungen dauern an

Nach dem Unfall mit einem Pionierboot am Samstag in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist eine vom Bundesheer eingesetzte Untersuchungskommission zu Wochenmitte unverändert an der Arbeit gewesen. Zwei Girls’ Camp-Teilnehmerinnen waren unter Wasser geraten und hatten reanimiert werden müssen. Sie befinden sich in Wiener Krankenhäusern.