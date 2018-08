Unfallserie auf Salzburgs Straßen am heißesten Tag des Jahres

Eine 79 Jahre alte Radfahrerin starb bei einem Crash in der Salzburger Alpenstraße (wir haben berichtet) und auf der Westautobahn (A1) wurde der Lenker eines Sattelschleppers bei einem Auffahrunfall eingeklemmt und schwer verletzt.

Unfälle in der Stadt Salzburg

Am Vormittag übersah eine Autolenkerin beim Einparken in der Stadt Salzburg eine Radfahrerin neben ihrem Fahrzeug, berichtet die Polizei. Die Radlerin stürzte dadurch und wurde mit Verletzungen in das Unfallkrankenhaus (UKH) eingeliefert.

Beim Abbiegen auf einer Kreuzung in der Landeshauptstadt kollidierte der Pkw eines 31-Jährigen mit einem Motorrad. Die 19-jährige Bikerin verletzte sich am Fuß und wurde ebenfalls im UKH behandelt, so die Polizei. Am Abend bog in der Landeshauptstadt eine 38 Jahre alte Autofahrerin auf einen Parkplatz ab und prallte dabei mit einer Radfahrerin zusammen. Die 25-Jährige fuhr laut Polizei auf der falsche Seite des Radwegs. Beim Sturz durch die Kollision mit dem Auto verletzte sich die Radfahrerin, die auch keinen Helm trug.

Pkw-Lenkerin übersieht Motorrad

In Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) scherte in den Nachmittagsstunden plötzlich ein Pkw am Ende eines zweispurigen Straßenstücks aus. Dabei dürfte die Autofahrerin den noch auf der Überholspur befindlichen Motorradfahrer übersehen haben, berichtet die Polizei. Bei der seitlichen Kollision wurde der 30-jährige Biker verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz in das Spital nach Zell am See gebracht.

Auto schleudert über Wiese

Am späten Abend dürfte ein Pkw-Lenker eine staubige und daher auch rutschige Schotterstraße in Großarl (Pongau) unterschätzt haben, weshalb der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam und von der Bergstraße abkam. Auf der stark abschüssigen Wiese konnte der Lenker das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen. Als letzten Ausweg sah der junge Pongauer nur noch die Möglichkeit aus dem rollenden Fahrzeug zu springen, wobei er sich leicht verletzte. Das Fahrzeug kam erst nach einem frontalen Zusammenprall mit einem Baum zum Stehen. Laut Polizei war der Pkw-Lenker leicht alkoholisiert.