Ungarn als Bewährungsprobe für ÖEHV-Youngster

ÖEHV-Teamchef Roger Bader greift auf junge Spieler zurück - © APA

Mit zwei Testspielen gegen Ungarn startet Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft den Reigen an Länderspielen in Vorbereitung auf die WM von 4. bis 20. Mai in Dänemark. Am Mittwoch (18.30 Uhr) in Szekesfehervar wird ÖEHV-Teamchef Roger Bader eine extrem junge Mannschaft aufbieten, am Donnerstag (19.15) in Wien werden einige Routiniers das Team verstärken.