Ungarn glauben in großer Zahl an Verschwörungstheorien

Rund 40 bis 50 Prozent der Ungarn glauben an verschiedene, zum Teil antisemitische Verschwörungstheorien. Dies ergab eine Umfrage, deren Ergebnisse das liberale Budapester Analyseinstitut Political Capital am Mittwoch in Budapest vorstellte. Die Studie stützt sich auf die Befragung eines repräsentativen Querschnitts von 1.200 ungarischen Bürgern.