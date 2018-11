Ungarn will “möglichst viele” Grenzübergänge mit Österreich

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto besucht das Burgenland - © AFP

An Österreichs Grenze zu Ungarn aufgestellte Hinweistafeln betreffend Pkw-Fahrverbote haben im Nachbarland für Irritationen gesorgt. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sprach das Thema am Mittwoch bei einem Besuch bei Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in Eisenstadt an: Er wünsche sich “möglichst viele gemeinsame Grenzübergänge und nicht das Konträre”, sagte Szijjarto danach vor Journalisten.