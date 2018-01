Ungarns Premier Orban will bald nach Österreich reisen

Orban hat sich für Jänner angekündigt - © APA (AFP)

Der ungarische rechtskonservative Premier Viktor Orban will noch im Jänner zu einem Treffen mit der neuen österreichischen Regierung nach Wien reisen. Das erklärte Orban am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Budapest. Sowohl das Bundeskanzleramt in Wien als auch das Amt des Ministerpräsidenten in Budapest wollten auf APA-Anfrage am Donnerstag keine konkreten Daten für den Besuch nennen.