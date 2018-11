Ungewöhnlicher Alko-Einsatz in Saalfelden

Die Polizei musste zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Saalfelden ausrücken. (Symbolbild) - © SALZBURG24/Wurzer

Ordentlich Krach machten in der Nacht auf Dienstag zwei Betrunkene auf einem Parkplatz in Saalfelden (Pinzgau). Einer der Männer schlief in seinem Auto auf der Hupe ein, der zweite hörte in seinem Wagen lautstark Musik. Die Polizei rückte an.