UNHCR kritisiert geplante Kürzung bei humanitärer Hilfe

Nach der Vorstellung des Budgets hat das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) in Wien an die Bundesregierung appelliert, die geplanten Kürzung des Auslandskatastrophenfonds (AKF) zurückzunehmen. Es brauche “massive Hilfe vor Ort”, schon jetzt seien viele Programme der UNO nicht ausreichend finanziert, so der Leiter des Österreich-Büros, Christoph Pinter, am Donnerstag im “Ö1-Journal um acht”.