Uni Klagenfurt nach 26-Millionen-Umbau in neuem Glanz

Universität eröffnet Semester mit "Neujahrsempfang" - © APA

Mit dem schon traditionellen “Neujahrsempfang” ist am Montag an der Universität Klagenfurt das neue Studienjahr eingeläutet worden. Diesmal war es aber ein doppelter Anlass, zu dem Rektor Oliver Vitouch lud, denn zugleich wurde der Abschluss der Umbauarbeiten an der Uni gefeiert. 26 Millionen Euro hat die Bundesimmobiliengesellschaft in die Renovierung investiert.