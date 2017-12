Union und SPD melden vor Sondierungen Wünsche an

Zudem müssten die skandalösen Zustände bei der Pflege beendet werden. “Außerdem brauchen wir handlungsfähige Kommunen, die finanziell so ausgestattet sind, dass sie sich selbst auch wirklich verwalten können.” Auf die Frage, ob dafür die “schwarze Null”, also der Staatshaushalt ohne neue Schulden, geopfert werden müsse, antwortete der Chef des mitgliederstärksten Landesverbandes der SPD im Interview mit dem “Tagesspiegel”: “Vom Sparen allein wird niemand reich. Langfristige Investitionsprogramme auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene sind überfällig.”

Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) macht das Zustandekommen eines erneuten Regierungsbündnisses mit CDU/CSU von einer Verständigung auf Reformen für die Europäische Union und das Gesundheitswesen abhängig.

Dagegen erteilte die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer in der “Welt” der Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Absage, einen Euro-Haushalt mit einem eigenen europäischen Finanzminister aufzustellen. Denkbar sei aber der Aufbau eines europäischen Währungsfonds, sagte Kramp-Karrenbauer, die auch im CDU-Präsidium sitzt. Sie plädierte zudem für einen schrittweisen Abbau des Soli und eine Einkommensteuerreform.

Uneins zeigte sich die CDU bei der umstrittenen Frage des Familiennachzug von Flüchtlingen. Während der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sich dafür aussprach, in Härtefällen den Nachzug der nächsten Familienangehörigen zuzulassen, plädierte Kramp-Karrenbauer für ein Festhalten am Einreise-Verbot. “Das Regelwerk der Zuwanderung, das CDU und CSU gefunden haben, müssen wir verteidigen und in den Koalitionsgesprächen mit der SPD möglichst durchsetzen”, sagte Kramp-Karrenbauer.

Vergangenen Oktober hatten sich CDU und CSU nach monatelangen Auseinandersetzungen über die Flüchtlingspolitik darauf verständigt, den Familiennachzug dauerhaft auszusetzen. Betroffen sind sogenannte subsidiäre Flüchtlinge, also Menschen, die aus einem Krisengebiet geflohen sind, aber nicht persönlich verfolgt werden. Diese Gruppe stellt mit Abstand den größten Teil der nach Deutschland gelangten Schutzsuchenden.

Laschet verwies in der ARD auf den Fall eines 16-Jährigen, dem ein Berliner Gericht den Nachzug seiner Eltern gestattet hatte. Neben solchen humanitären Härtefällen müsse auch der Familiennachzug für diejenigen Flüchtlinge möglich sein, die eine Wohnung und Arbeit in Deutschland hätten. Mit Blick auf die kommendes Jahr startenden Sondierungen zwischen Union und SPD warnte Laschet seine Partei davor, mit Hilfe der rechtspopulistischen AfD und der liberalen FDP im Bundestag eine restriktive Linie beim Familiennachzug im Deutschen Bundestag durchzusetzen. Kommenden März endet die Aussetzung des Familiennachzuges. Für eine Verlängerung ist das Votum des Bundestages nötig. “Eines ist klar: Wenn wir jetzt Sondierungsverhandlungen mit der SPD beginnen, dann muss man auch mit einem potenziellen, künftigen Partner gemeinsam verabreden, wie denn eine Lösung aussehen soll”, sagte Laschet.

Die FDP forderte die CDU unterdessen zu einer inhaltlichen und personellen Erneuerung ohne deren Vorsitzende Angela Merkel auf. “Ich glaube, die CDU muss sich reformieren”, sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer am Mittwoch dem RBB-Inforadio. “Entweder setzt sich die Kanzlerin an die Spitze dieser Bewegung oder sie wird durch neue Generationen abgelöst werden müssen.” Nötig seien Veränderungen mit Blick auf Modernisierung und Reformwillen auch in den anderen Parteien. Die Liberalen könnten dies mit einem Rückhalt von knapp elf Prozent der Wähler nicht allein bewältigen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki warf Merkel in einem Interview mit der “Funke”-Mediengruppe vor, dass es ihr nie darum gegangen sei, ein Jamaika-Bündnis zwischen Union, Grünen und Liberalen – die Gespräche daran scheiterten, die FDP zog sich aus ihnen zurück – hinzubekommen. “Sie hat daran gebastelt, die Fortsetzung der großen Koalition zu erreichen.” Das sei Merkel gelungen. “Sie hat heute die SPD genau da, wo sie sie haben wollte.” Ihm wäre eine Koalition mit einer erneuerten CDU/CSU am liebsten, sagte Kubicki. Nach Neuwahlen wären die Hürden dafür nicht so groß. “Mit Angela Merkels Rezepten der letzten zwölf Jahre wird Deutschland in Zukunft nicht bestehen können.” Die jüngsten Einbußen der FDP in Meinungsumfragen seien zugleich “überhaupt nicht” beunruhigend. FDP-Chef Christian Lindner hatte ebenfalls eine Regierungsbeteiligung seiner Partei unter Führung Merkels ausgeschlossen.

(APA/ag.)