UNO-Migrationspakt für Slowenien “nicht verbindlich”

"Ich glaube, dass in dieser Sache zu viel Staub aufgewirbelt wird" - © APA (AFP)

Der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec hat auf die Kritik der konservativen Opposition am UNO-Migrationspakt mit einem Verweis auf dessen rechtliche Unverbindlichkeit reagiert. “Die Erklärung von Marrakesch ist für uns kein verbindliches Dokument und sollte auch so behandelt werden”, sagte Sarec am Montag in Ljubljana. “Ich glaube, dass in dieser Sache zu viel Staub aufgewirbelt wird.”