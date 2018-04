Der UNO-Sicherheitsrat will sich in Myanmar und Bangladesch ein Bild vom Konflikt um die muslimische Rohingya-Minderheit machen. Die Reise sei noch für April geplant, sagte der peruanische UNO-Botschafter Gustavo Meza-Cuadra, dessen Land in diesem Monat turnusgemäß die Präsidentschaft des Rates innehat, am Montag vor Journalisten in New York. Weitere Details gab er zunächst nicht bekannt.

Der Sicherheitsrat habe schon seit längerem in das Gebiet reisen wollen, die Behörden Myanmars hätten aber erst jetzt zugestimmt. Knapp 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya sind vor Gewalt durch das Militär aus dem myanmarischen Teilstaat Rakhine ins überwiegend muslimische Bangladesch geflohen. Sie berichten von Hinrichtungen, Vergewaltigungen und Brandstiftung.