UNO-Van der Bellen: “Menschenrechte verteidigen”

Van der Bellen vor dem UNO-Gebäude im Rahmen der 72. Generalversammlung - © BUNDESHEER

Einen Appell zur Verteidigung der Menschenrechte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Montagvormittag (Ortszeit) zum Auftakt seines Besuchs bei der UNO-Vollversammlung in New York lanciert. Am Rande des Gipfeltreffens am Hauptsitz der Vereinten Nationen sagte Van der Bellen beim “Nelson-Mandela-Peace-Summit”, es gehe dabei um “unsere Rechte, die wir erhalten und verteidigen müssen.”