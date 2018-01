Unruhe bei Rot-Blau im Burgenland wegen Aktion 20.000

Koalitionszwist im Burgenland - © APA

Das Aussetzen der Aktion 20.000 hat Unruhe in die gern gezeigte Eintracht der rot-blauen Landesregierung im Burgenland gebracht. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) bezeichnete am Donnerstag den offenen Brief von Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) – dieser will einen Schulterschluss der Sozialreferenten für die Weiterführung der Aktion 20.000 erreichen – als “nicht sehr gut”.