Lage in Nantes nach Krawallen angespannt

Nach den schweren Krawallen in der westfranzösischen Stadt Nantes ist es am Abend erneut zu Zwischenfällen gekommen. Die Situation in dem Viertel, in dem am Dienstag ein Polizist einen jungen Mann getötet hat, habe sich wieder angespannt, teilten die Behörden mit. Es seien zwei Autos und ein Minibus angezündet worden. In der Nacht sollen zahlreiche Bereitschaftspolizisten an Ort und Stelle sein.