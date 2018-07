Unterschiedliche Verkehrsregeln im Urlaub beachten

Wer ins Ausland mit dem Auto auf Urlaub fährt, hat auf teilweise andere Verkehrsregeln zu achten, informiert der Verkehrsclub Österreich. So gelten in einige Staaten niedrigere Tempo- und Alkohollimits. Auch sind die Verkehrsstrafen in einigen Staaten deutlich höher als in Österreich. So kostet etwa Handy am Steuer in Italien dreimal so viel wie in Österreich.

Niedrigere Tempolimits beachten

In acht EU-Staaten ist das Tempolimit auf Autobahn niedriger als in Österreich, in Schweden beispielsweise darf maximal 110 km/h gefahren werden, in Belgien und Spanien jeweils 120 km/h. Auch außerhalb der EU gelten oft niedrigere Limits, etwa in der Schweiz mit 120 km/h oder Norwegen mit 100 km/h, informiert der VCÖ. Auf Freilandstraßen gilt in vielen europäischen Ländern Tempo 80 oder Tempo 90. Zuletzt hat Frankreich das Tempolimit auf Freilandstraßen auf 80 km/h gesenkt.

0,0 Promillegrenze

Auch die Promillegrenze ist innerhalb der EU verschieden. In Ungarn, Tschechien, Slowakei, Bulgarien und Rumänien ist 0,0 Promille einzuhalten. In Estland, Finnland, Polen, Schweden und auch in Norwegen gibt es eine 0,2 Promillegrenze. Der VCÖ weist darauf hin, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt. Deshalb im Interesse der eigenen Sicherheit und Gesundheit auch in anderen Urlaubsländern die Devise “Don’t drinkt and drive” beherzigen.

Teils hohe Strafen im Ausland

Wer sich nicht an die Verkehrsregeln des Reiseziels hält, muss zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen als in Österreich. In Italien ist die Mindeststrafe für Schnellfahren mit 170 Euro fast sechsmal so hoch wie in Österreich.

Auch die Strafen für Handy am Steuer sind in vielen europäischen Ländern höher als in Österreich. Während in Österreich 50 Euro zu zahlen sind, beträgt die Strafe in Deutschland mindestens 100 Euro, in Slowenien 120 Euro, in Italien mindestens 160 Euro und in Dänemark und Spanien 200 Euro. “Handy am Steuer ist kein Kavaliersdelikt. Wer beim Autolenken mit dem Handy am Ohr telefoniert reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille”, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Öffis statt selber fahren im Urlaub

Für die sichere Fahrt im Urlaub sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Und wer mit dem Auto unterwegs ist, kann durch den eigenen Fahrstil das Unfallrisiko deutlich verringern. “Wer aufmerksam, nüchtern, rücksichtsvoll fährt und Tempolimits einhält, ist deutlich sicherer unterwegs. Der Zusatzvorteil ist, dass der Spritverbrauch und damit auch die Spritkosten sinken”, sagt VCÖ-Sprecher Gratzer. Immerhin ist Tanken in vielen europäischen Ländern teurer als in Österreich. So kostet eine 50-Liter Tankfüllung Diesel in Italien und der Schweiz jeweils 14 Euro mehr als in Österreich, in Kroatien fünf Euro mehr.

Tempolimits im Überblick:

FREILANDSTRASSEN

Tempo 70: Schweden

Tempo 70 bis 90: Litauen

Tempo 80: Dänemark, Frankreich, Malta, Norwegen, Zypern.

Tempo 80 plus: Albanien, Finnland, Irland, Island, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien

Tempo 90: Bulgarien, Lettland, Luxemburg, Slowakei, Tschechien

Tempo 90 plus: Belgien, Estland, Griechenland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Türkei Ungarn.

AUTOBAHNEN

100 km/h: Norwegen, Zypern,

110 km/h: Schweden, Albanien, Großbritannien

120 km/h: Belgien, Finnland, Irland, Portugal, Schweiz, Spanien

Niedrigere Promille-Grenze als in Österreich