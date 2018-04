Untreue-Prozess gegen Ex-Politiker Uwe Scheuch gestartet

Laut seiner Anwältin will sich Scheuch nicht schuldig bekennen - © APA (Archiv)

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein neuer Prozess gegen den freiheitlichen Ex-Politiker Uwe Scheuch begonnen. Dem früheren Landeshauptmann-Stellvertreter und Parteichef der Freiheitlichen in Kärnten wird Untreue vorgeworfen. In seinem Auftrag sollen Rechnungen durch das Land bezahlt worden sein, die Leistungen seien nicht oder nur teilweise erbracht worden.