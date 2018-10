Unwetter: 10.000 Haushalte in Kärnten ohne Strom

Schwere Regenfälle haben in Kärnten zu Überschwemmungen geführt. - © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Heftige Regenfälle und starke Windböen in der Nacht auf Dienstag sorgten dafür, dass 10.000 Haushalte in Kärnten zwischenzeitlich ohne Strom auskommen müssen. Die Situation in Möllbrücke bleibt in den frühen Morgenstunden weiterhin angespannt, zahlreiche Straßen im ganzen Land sind wegen Hochwassergefahr oder umgestürzten Bäumen gesperrt. In Osttirol war die Bezirkshauptstadt Lienz aufgrund des Unwetters am Straßenweg Dienstagfrüh nicht erreichbar.