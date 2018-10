Unwetter: Aufräumarbeiten in Kärnten laufen

Das große Aufräumen hat in Kärnten begonnen. - © APA/BUNDESHEER/CHRISTIAN DEBELAK

Starkregen, Föhnsturm und Hochwasser haben in Kärnten in den vergangenen Tagen für Ausnahmezustand gesorgt. Der Mittwoch stand im ganzen Bundesland im Zeichen von Aufräumarbeiten. Das Bundesheer war ebenso weiter im Einsatz wie Feuerwehren und freiwillige Helfer. Am Nachmittag wurde der Zivilschutzalarm aufgehoben. Einzelne Ortschaften und vor allem das Lesachtal waren weiterhin über Straßen nicht allgemein erreichbar.