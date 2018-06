Unwetter in Salzburg: Nur zehn Einsätze für die Feuerwehren

In der Stadt Salzburg Beschäftigte die Berufsfeuerwehr großteils verstopfte Abflüsse. “Alles in allem war es eine ruhige Nacht, die Einsätze waren bis 21 Uhr beendet”, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Salzburg im Gespräch mit SALZBURG24.

Unwetter: Drei Einsätze im Flachgau

In Wals-Siezenheim (Flachgau) musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch den Parkplatz einer Firma von Wasser befreien, in Grödig war eine Unterführung überschwemmt. Einen weiteren Einsatz absolvierten die Florianis noch in Eugendorf (Flachgau).