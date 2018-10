Überschwemmungen: Zivilschutzalarm in Lungauer Gemeinde ausgelöst

Wegen des stark anhaltenden Regens wurde Montagabend in der Gemeinde Muhr (Lungau) Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Mur ist im Ortszentrum über die Ufer getreten. Einsatzkräfte appellieren an die Bewohner, in Gebäuden zu bleiben und höhere Stockwerke aufzusuchen. Auch im Großarltal (Pongau) kam es bereits zu Überflutungen.

Massive Regenfälle haben zum Hochwasser in der Lungauer Gemeinde Muhr geführt. Die Mur ist im Ortszentrum über die Ufer getreten, gab der Katastrophenschutz des Landes bekannt. Höhere Stockwerke aufsuchen Die Bevölkerung ist aufgerufen, in Häusern zu bleiben und sich in den ersten Stock zu begeben – Keller sind zu meiden. Weitere Informationen folgen via Fernsehen und Radio, heißt es in einer Landesaussendung. Überflutungen im Großarltal Auch in Großarl (Pongau) kam es zu Überflutungen, in Dorfgastein wurde der Hochwasserschutz aufgebaut. Unwetter in Salzburg Nicht nur starke Regenfälle, auch ein Sturm trifft den Süden Salzburgs in der Nacht. Experten erwarten Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h. Betroffen sind neben dem Lungau insbesondere der Pongau und Pinzgau. Leserreporter Feedback